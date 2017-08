(sys) - Der Riesenbärenklau, auch Herkulesstaude genannt, ist seit einiger Zeit auch in Süddeutschland auf dem Vormarsch. Die aus Kaukasien stammende Pflanze verdrängt in der Region heimische Pflanzen sowie die davon abhängigen Tiere. Auch in Wernau wurde die bis zu vier Meter hohe Pflanze gesichtet. Die Herkulesstaude ist giftig. Bei Hautkontakt kann es zu Verbrennungen kommen. Die Stadtverwaltung warnt vor direktem Kontakt mit dem Gewächs und bittet um Mithilfe bei der Bekämpfung. Die Bürger werden daher darum gebeten, die Pflanze auf ihren Grundstücken zu bekämpfen und ihr Vorkommen - wo auch immer sie entdeckt wird - beim Bauamt der