DenkendorfBühne frei für junge und ganz junge Nachwuchstalente und schon etwas ältere Musikerinnen und Musiker heißt es immer beim Herbstkonzert der Musikschule Denkendorf. Das Jahr 2018 stand mit vielen Konzerten in verschiedenen Formaten, an unterschiedlichen Orten und einem Festakt mit Ball ganz im Zeichen des Jubiläums. Vor 50 Jahren wurde die Musikschule gegründet und fast 30 Jahre von Rainer Kellmayer geleitet, Ende August hat er die Leitung weitergegeben an Regina Emilsson-Soergel. Beim Herbstkonzert wurde er nun offiziell von Bürgermeister Ralph Barth verabschiedet.

Vor 30 Jahren sei er ungefähr so alt gewesen wie seine vor wenigen Wochen