„Damit ist unsere Naturschutzarbeit für lange Zeit auf Eis gelegt“, klagt Berndt Aichele. Der Vorfall ist deshalb besonders ärgerlich, weil sich der Nabu nur mit Spendengeldern finanziert. In 28 Jahren als Chef der Nabu-Ortsgruppe in Nellingen hat Aichele schon einiges weggesteckt, aber diesmal sitzt der Stachel sehr tief. „Ohne Traktor hängen wir völlig in der Luft“, sagt er. Für 80 Prozent der Arbeiten im Außenbereich benötigen er und seine 15 bis 20 Helfer einen Traktor. Nur mit ihm lassen sich die Pflegearbeiten in Feuchtgebieten, an Hecken, im Grünland und auf Streuobstwiesen erledigen. Hinzu kommen