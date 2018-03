„Alle Teilnehmer an den Start!“ Der letzte Aufruf vor dem Läufer- und Handbiker-Spendenlauf ertönt über dem ehemaligen Hubschrauberlandeplatz. Unter dem roten aufblasbaren Start- und Zielbogen sammeln sich die Teilnehmer. Nur die Handbiker traten nicht an. Die Rohräckerschule hatte abgesagt. Dafür durften die Läufer in diesem Jahr erstmalig an den Start.

Jogger verstärken Roller

Traditionell ist dieser Spendenlauf für Inliner gemacht. „Wir hatten im letzten Jahr schon sehr wenig Anmeldungen von Inlineskatern. Wir mussten die Zielgruppe erweitern“, erklärt Heckele die Erweiterung um eine Läufergruppe.