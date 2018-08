Kreis EsslingenEs ist brütend heiß, doch den 86 Kindern im Sommerlager des Kreisjugendrings Esslingen, kurz Sola, scheint das nichts auszumachen. Sie spielen gut gelaunt Ball, lachen beim Schaukeln oder basteln konzentriert in einem der Workshops, die jeden Vormittag angeboten werden. Dort können sie mit ihren Betreuern zum Beispiel Tassen oder Taschen bemalen oder Postkarten selbst gestalten. Bereits im 69. Jahr bietet der KJR Kindern in Obersteinbach im Schwäbischen Wald einen zweiwöchigen Urlaub mit Betreuern an. In dieser Woche endet das traditionelle Sommerlager.

Die verschiedenen Aktivitäten finden großen Anklang bei den Neun- bis