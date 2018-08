Neuhausen Bei der Sommerredaktion zur S-Bahn-Verländerung und zur damit verbundenen städtebaulichen Entwicklung war der Andrang groß. Viele der Besucher der EZ-Stands vor dem Rathaus machten gestern ihrem Ärger über die wachsende Verkehrslast in der Gemeinde Luft. Sie wünschen sich, dass die Kommune und die Region dem Problem mit einem überzeugenden Verkehrskonzept begegnen. Davon ist die Verlängerung der S 2 ein Baustein.

Was den Lärm von den Bahnschienen angeht, haben die Planer der Stuttgarter Straßenbahnen AG bereits ein umfassendes Schutzkonzept für die Menschen entwickelt, die an der Strecke leben. „Der Lärmschutz für die betroffenen Anwohner