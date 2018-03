Hebammen kämpfen um ihre Existenz

KREIS ESSLINGEN: Drei Tage lang gestreikt - Sie fordern eine angemessene Entlohnung

(mt/rok) - Die Hebammen in Baden-Württemberg fühlen sich in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. Noch bis zum 23. Dezember streiken sie. Auch im Kreis Esslingen beteiligten sich etwa 50 freiberufliche Hebammen drei Tage lang an der Aktion. Ihr Einkommen solle endlich an ihrer hohen Verantwortung und Kompetenz gemessen werden, fordern sie.