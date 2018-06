NeuhausenDurch den S-Bahn-Bau wird in Neuhausen das Straßennetz neu strukturiert. „Damit wir die Verkehrsströme in unserem Sinn steuern können, brauchen wir verlässliche Statistiken“, sagt Bürgermeister Ingo Hacker. Deshalb hat die Gemeinde eine anonyme Haushaltsbefragung in Auftrag gegeben, die das Mobilitätsverhalten der Bürgerinnen und Bürger aufzeigen soll. Von 5700 Haushalten, die den ausführlichen Fragebogen bekommen haben, schickten ihn 1250 zurück. „Mit einem so hohen Rücklauf hätten wir nicht gerechnet“, sagt Dirk Kopperschläger vom Büro Brenner Bernard Ingenieure, das die Befragung für die Fildergemeinde auswertet. Bis zum 4. Juni hatten die