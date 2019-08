ReichenbachDrei vierköpfige Familien suchen eine Bleibe – möglichst in Reichenbach, möglichst schnell und möglichst für kleines Geld. Ihre Eigentumswohnungen in der Seestraße 10 mussten sie Hals über Kopf räumen, weil das Haus, das gerade mal zwölf Jahre alt ist, einsturzgefährdet ist.

Den ersten Riss in der Außenwand entdeckte Jessica Pacalos, die mit ihrem Mann und den zwei Kindern im Erdgeschoss wohnt, im vergangenen Herbst. Zunächst dachte keiner an etwas Schlimmes, auch die Hausverwaltung nicht. Man überlegte, ob man zuspachteln oder neu verputzen sollte. Kurz vor Weihnachten trat ein weiterer Riss auf, dieses Mal an Pacalos’ Wohnzimmerwand.