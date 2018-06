AltbachWillkommen im gelobten Land“, rief Bürgermeister Martin Funk den Besuchern der Rathauseinweihung im mehr als voll besetzten Ratssaal zu. Schuld an diesem Ausruf war die Eßlinger Zeitung: Als vor einigen Monaten Funks Vorgänger Wolfgang Benignus in der Baustelle und im künftigen Bürgermeisterbüro stand, hatte sie geschrieben, Benignus stehe darin wie einst der Prophet Mose vor dem gelobten Land – im Wissen, dass erst sein Nachfolger in dieses Land einziehen wird.

Wie jeder gute Vergleich hinke auch dieser, meinte Funk, er habe ihn aber dennoch passend gefunden. Das Thema, der Gemeindeverwaltung einen angemessenen Sitz zu geben, gute