PlochingenSo etwas passiert nicht alle Tage. Die Münze sollte entscheiden. Der Standesbeamte Gerd Groher erinnert sich noch genau an die Situation. Und die Verantwortung. Doch das Paar bestand darauf. Wochenlang hatte es bei den zukünftigen Eheleuten Diskussionen wegen des Familiennamens gegeben. Das Paar konnte sich nicht auf einen gemeinsamen Namen einigen. Der Münzwurf auf dem Standesamt in Ostfildern sollte für Klarheit sorgen. Ausgeführt vom Standesbeamten Groher. „Immerhin hat die Frau gewonnen“, erinnert dieser sich an den entscheidenden Wurf. Damit ist das Ehepaar aus Ostfildern eine Rarität. Und zwar nicht wegen des Münzwurfes, sondern wegen des