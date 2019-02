NotzingenEr wirkt, als sei er die Ruhe in Person. Ein leiser Typ, der sich nicht in den Vordergrund schiebt. Sven Haumacher hat allen Grund, zufrieden zu sein. Und das merkt man ihm auch an. „Die vergangenen Jahre liefen sehr gut bei uns“, sagt Notzingens Bürgermeister. Seitdem er 2011 zum Rathauschef wurde, ist in der 3600 Einwohner zählenden Gemeinde vieles bewegt worden. Ein Multifunktionsfeld für Sportler wurde errichtet, das Backhaus Kelterplatz saniert. Ein Konzessionsvertrag mit der Energieversorgung Filstal ermöglicht den Anschluss an das Gasnetz. Mit dem Neubau des privaten Pflegeheims – Investor und Betreiber ist Asklepia aus Kirchheim – geht