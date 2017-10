Anzeige

Plochingen (zim) - Freunden des Plochinger Hansenweins droht eine Trockenzeit. Bürgermeister Frank Buß sprach sogar von einer echten „Versorgungskrise“. Wie der Vorsitzende des Verein zur Förderung des Historischen Weinbaus in Plochingen, Hermann Reiber, jüngst dem Rat der Stadt berichtete, muss dieses Jahr mit 50 bis 60 Prozent Ertragsausfall gerechnet werden. Exemplarisch steht dafür der Trollinger, von dem in der Regel bis zu 3500 Liter im städtischen Weinkeller gebunkert werden. In diesem Jahr werden es nur 1200 Liter sein.

Nicht nur der Frost im April hat den Hobbyweingärtnern einen Strich durch die Rechnung gemacht.