DenkendorfGemälde, wohin man schaut: In Hans Werner Robachs Wohnung ist die Kunst mit Händen zu greifen. Aufgehängt oder aufgestellt an den Wänden, dicht an dicht aufgereiht im Arbeitszimmer – die künstlerische Produktivität von Jahrzehnten ist unübersehbar. „Ich will meine Werke um mich haben“, sagt der 88-Jährige. Sein ganzes Leben hat Robach gemalt und auch ein schwerer Schlaganfall vor drei Jahren, der ihn an den Rollstuhl fesselte, hindert ihn nicht am künstlerischen Schaffen. Zwei spannende Werke sind in jüngster Zeit entstanden.

„Ich habe schon als Kind gezeichnet, manchmal bis tief in die Nacht“, erzählt er. 1930 in Gelsenkirchen geboren,