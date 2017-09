(kh) - Ihre Handtasche hatte eine 46-Jährige zwar umgehängt, als sie am Dienstag gegen 20 Uhr in einem Geschäft in der Dorfstraße in Ebersbach einkaufte, aber nicht verschlossen. Ein Dieb erkannte die Gelegenheit, und angelte in einem günstigen Moment das Handy aus der Handtasche, berichtet die Polizei. Die 46-Jährige bemerkte es erst, als der Dieb schon verschwunden war.

