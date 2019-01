Anzeige

Kreis EsslingenGroßer Kampf, unglaubliche Emotionen und eine überragende Stimmung in den Hallen. Richtig, die Rede ist von der derzeit laufenden Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Die deutsche Mannschaft ist ins Halbfinale eingezogen, heute Abend (20.30 Uhr) heißt der Gegner dort Norwegen. Durch den Erfolg des Nationalteams ist die Atmosphäre vorort in den Spielstätten grandios – doch wie ist das eigentlich hier bei uns? Ist die WM ein Thema?

„Ja“, sagen die Handballer der Region. Joachim Rieck, Co-Trainer des Baden-Württemberg-Oberligisten TV Plochingen, meint: „Das Interesse ist schon sehr groß, in der Mannschaft wird viel darüber gesprochen.“ Christopher Frohna vom Team Esslingen bestätigt: „Das Turnier, vor allem natürlich das Abschneiden der deutschen Mannschaft, ist ein Riesenthema bei uns.“ Er ergänzt: „Die Jungs machen richtig Spaß.“ Und wie das halt so ist während eines großen internationalen Turniers, gibt es wieder etliche Bundestrainer. „Natürlich hat jeder seine eigene Meinung“, sagt Arne Staiger aus dem Management des TSV Deizisau. Rieck berichtet: „Es wird über einzelne Spielszenen diskutiert, teilweise würden die Jungs Kleinigkeiten anders wie der Bundestrainer Christian Prokop lösen.“ Neben dem Fachsimpeln über die Leistungen der Mannschaft ist die WM auch eine gute Gelegenheit, von den Profis zu lernen. Staiger: „ Es wird versucht, sich einige Dinge abzuschauen.“

Public Viewing in der Sporthalle

Das geschieht oftmals beim gemeinsamen Schauen der deutschen Spiele, einige Teams veranstalten ein Public Viewing. So zum Beispiel der TSV Wolfschlugen. „Bei uns ist es ganz geschickt. Wir haben einen Beamer in der Halle, man muss nach dem Training also nur einmal die Treppe hoch und kann dann entspannt das Spiel sehen“, sagt Wolfgang Stoll, Abteilungsleiter der Wolfschlugener. Viele Klubs tun es dem TSV gleich, unter anderem das Team Esslingen. Der Verein bewirbt zu jedem Spiel der deutschen Nationalmannschaft ein Public Viewing in der Esslinger Schelztorhalle. Frohna: „Es kann kommen, wer Lust hat.“

Die Handballer fiebern also mit dem Nationalteam mit – doch auch außerhalb der Szene regt sich Interesse an der Weltmeisterschaft. Und zwar aus Ecken, aus denen das nicht unbedingt zu erwarten war. „Ich werde plötzlich von Arbeitskollegen auf das Turnier angesprochen, die vorher mit Handball noch nie etwas am Hut gehabt haben“, erzählt der Plochinger Rieck. Von ähnlichen Erfahrungen berichtet auch Staiger. Auch wenn dies nicht von Anfang an so gewesen sei. Erst im Laufe des Turniers wuchs das Interesse an dem kampfbetonten Sport. Moritz Eisele, Spielertrainer des Landesligisten TSV Köngen, bringt diese Entwicklung mit dem erfolgreichen Abschneiden der deutschen Mannschaft in Verbindung: „Die tollen Leistungen haben offensichtlich dazu beigetragen, dass der Funke ein Stück weit übergesprungen ist.“

Eckard Nothdurft sieht darin eine Chance für den Handball. Der Trainer des in der 3. Liga ansässigen TSV Neuhausen hofft auf einen positiven Effekt für die Sportart. „Das Interesse ist geweckt, das muss man ausnutzen“, sagt Nothdurft. Von einem Handball-Boom geht er dennoch nicht aus. „Dafür ist Handball schon zu groß.“ Auch Deizisaus Staiger bezweifelt, dass die Begeisterung ewig anhält. „Das verflacht recht schnell wieder“, prognostiziert er.

Finale geht vor

Was die Weltmeisterschaft dennoch für eine Bedeutung bei den Klubs der Region innehat, zeigt ein Blick auf das anstehende Wochenende: Drittligist TSV Neuhausen hat sein Spiel am Sonntag vorverlegt – aufgrund der Überschneidung mit dem Finale. Nicht geschafft hat das der TSV Köngen. Die Bitte um Verlegung stieß bei der H2Ku Herrenberg II auf taube Ohren. Eisele: „Unsere Gegner haben sich nicht sonderlich kooperativ gezeigt.“ Das ist natürlich ärgerlich, denn sein Gefühl sagt ihm, das sein Team ein Endspiel mit deutscher Beteiligung verpasst. „Davon bin ich überzeugt.“ Rieck setzt noch einen drauf: „Deutschland wird Weltmeister.“