Köngen Katze auf der Matratze“ heißt die Steinskulptur, die seit Samstag auf dem Platz vor der Volksbank in Köngen zu sehen ist. Die Künstlergruppe Haklebunt hat das ungewöhnliche Haustier, das eine wilde Mischung zwischen Hund und Katze ist, geschaffen. Mit Ukulele und Gitarre begleiteten die kreativen Köngener die Enthüllung am Samstag, die rund 50 große und kleine Besucher anzog. Ein schwarz-weißer Hund beschnupperte die steinerne Konkurrenz. Aufgeregt tippelte der Vierbeiner um die Skulptur, die jetzt den Platz an der Kreuzung von Hirschstraße und Kiesweg ziert.

Hund oder Katze, das ist die Frage. Mit Schlappohren aus Autoreifen, Augen aus