Siegfried Nägele, Ko-Vorsitzender des Kreisbauernverbandes, will keine Emotionen schüren und weist auf das Planfeststellungsverfahren hin, bei dem die Landwirte angehört wurden. 3,2 Millionen Kubikmeter Erde werden bewegt. 1,9 Millionen Kubikmeter des Aushubs aus dem 8,2 Kilometer langen Tunnel zwischen Wendlingen und Kirchheim sollen zu Lärmschutzwällen aufgeschüttet werden - „alles auf wertvollen Ackerflächen“, so Nägele.18 bis 20 Hektar gehen der Landwirtschaft dadurch verloren. Betroffen sind Äcker zwischen dem Kirchheimer Kruichling und dem Lindorfer Rübholz sowie zwischen der Brücke an der alten Naberner