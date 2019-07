HochdorfIm Hochdorfer Ortskern, gegenüber von Eisdiele und Kreissparkasse, steht in der Wettestraße ein altes Bauernhaus. Im Ort ist es als „Maurer-Haus“ bekannt. An der Hauswand hat der Verein „Historische Gebäude und Ortsgeschichte Hochdorf“ (HGOH) für seine Ortsrundgänge eine Infotafel angebracht. Darauf erfährt man, dass der Kernbau als Scheune bereits 1541/42 erbaut und schließlich 1550 zum Wohn-/Bauernhaus umgebaut wurde. Das Ensemble, zu dem mehrere Anbauten aus unterschiedlichen Baujahren zählen, war früher ein landwirtschaftlicher Mischbetrieb und gehörte zu den größten in Hochdorf. Gisela Bauer ist die Tochter von Berta und Karl Maurer, die den