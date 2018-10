AichwaldIn Aichwald entsteht im Zentrum des Ortsteils Schanbach auf dem Gelände des ehemaligen Kindergartens Ziegelgasse ein Ensemble von sechs Einfamilienhäusern, die speziell für ältere Menschen konzipiert sind. Zielgruppe sind Aichwalder Bürgerinnen und Bürger, denen das bisherige Haus zu groß geworden ist, die jedoch auf den Komfort eines Eigenheims nicht verzichten möchten. Nach der Überzeugung der Gemeinde wird mit dem Projekt eine Lücke in der Versorgung geschlossen. „Wir setzen einen weiteren Baustein dafür, dass alle Generationen in der Gemeinde hohe Lebensqualität haben“, sagte Aichwalds Bürgermeister Nicolas Fink am Montag beim offiziellen