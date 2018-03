Von Harald Flößer

Gut 16 Monate ist es her, seit die Filderklinik in Filderstadt-Bonlanden mit einem schlimmen Vorfall von sich reden machte: Eine 21-Jährige starb nach einer Routine-Operation in der Gynäkologie-Abteilung (wir berichteten). War es Ärztepfusch? Hätte der Tod von Esra verhindert werden können? Diese Fragen will die Familie der auf tragische Weise ums Leben gekommenen Deutsch-Türkin seither beantwortet wissen. Doch ein Ergebnis der komplizierten Untersuchungen steht noch immer aus. „Die Ermittlungen laufen noch“, teilt Jan Holzner, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart, auf EZ-Anfrage mit. Das ist an sich keine Besonderheit.