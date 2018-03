Hauptamtsleiter Gerald Stoll und Büchereileiterin Tanja Ley, die das Programm der 23. Köngener Kulturtage organisieren, freuen sich, dass neben der Musikschule auch der Geschichts- und Kulturverein Köngen eine Veranstaltung anbietet. Diese Kooperationen wollen die Veranstalter weiter ausbauen. Auch dieses Jahr habe man Wert gelegt auf eine Mischung für alle Generationen, sagt Tanja Ley. Mit dem Wilhelm-Busch-Abend „Es ist was im Busch“ veranstaltet der Verein den Auftakt des Kulturfestivals am 23. Januar in der Zehntscheuer. Ab 19 Uhr widmet sich der Esslinger Schauspieler Klaus Lerm dem Dichter, Satiriker und