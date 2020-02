PlochingenDie anstehende Sanierung der Häfnergasse in Plochingen ist mit Einschränkungen für Anlieger und Gewerbetreibende verbunden. Bürgermeister Frank Buß in der Informationsveranstaltung für Anlieger im Alten Rathaus von einer „ausgesprochen schwierigen Baumaßnahme“. Die Bauarbeiten beginnen am 2. März und sollen zwölf Wochen dauern. Wegen des „sehr schlechten baulichen Zustands“ seien die Arbeiten „schlichtweg notwendig“. Die Sanierung soll die Häfnergasse für die nächsten 25 bis 30 Jahre ertüchtigen. Bauleiter Klaus Täubert hält die Bauarbeiten für „überschaubar“, das Problem mit dem Verkehr schätzt er schwieriger ein. Wie Ordnungsamtsleiter Uwe