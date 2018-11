PlochingenDer Baustart soll 2020 sein, der Gemeinderat ist in seiner letzten Sitzung mit der Vergabe der ersten Architekten- und Ingenieurleistungen und der Projektsteuerung konkret in die Planungen für die Sanierung des Plochinger Gymnasiums eingestiegen. Die wird rund acht Jahre dauern und 30 Millionen Euro, vermutlich auch noch mehr, kosten. Das soll die Schule aber nicht daran hindern, auch die innere Schulentwicklung voranzutreiben. Der Plochinger Gemeinderat unterstützt unisono ihren Wunsch, mit dem Fach „Wirtschaft und Soziales“ zunächst einmal versuchsweise ein weiteres Mittelstufenprofil in den Klassenstufen acht bis zehn einzurichten. Zudem ist