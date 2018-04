PlochingenEs war abzusehen: In das Schuljahr 2018/2019 wird das Gymnasium fünfzügig mit 150 Schülern starten – der Schulleitung liegen aber 191 Schulanmeldungen vor. 41 Schüler müssen demnach abgewiesen werden. Bis heute haben Eltern keine Klarheit, ob ihr Kind in das Plochinger Gymnasium aufgenommen wird oder nicht. Schulleiter Heiko Schweigert hat seine Hausaufgaben gemacht und Aufnahmekriterien aufgestellt. Die Entscheidung, wer letztlich in Plochingen aufgenommen wird, liegt jetzt beim Regierungspräsidium in Stuttgart zur juristischen Prüfung. Eine ungute Situation, findet nicht nur Bürgermeister Frank Buß, sondern auch der Schulleiter: „Ich warte