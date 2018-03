Plochingen Das Plochinger Gymnasium gehört zu den größten Schulen im Land. Und zu den nur 44 Modellschulen, an denen die Schüler nicht nur nach acht, sondern auch erst nach neun Jahren ihr Abitur machen können. Und es erfreut sich großer Beliebtheit. Diese eigentlich sehr glückliche Konstellation führt aber dazu, dass das Schulgebäude bis aufs letzte Zimmer ausgelastet ist. Weil in zwei Jahren nur zwei G8-Klassen mit 55 Schülern abgehen werden, muss die Schule jetzt schon vorsorgen. Während sie in den vergangenen Jahren immer sechs bis sieben Eingangsklassen mit bis zu 200 Schülern bilden konnte, darf sie zum kommenden Schuljahr nur 150 Kinder in fünf