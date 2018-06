AichwaldSchon als kleines Mädchen zeigte Finja ihrer Mutter Judith bebilderte Werbekataloge und fragte: „Was muss ich tun, dass ich da auch mal reinkomme?“ Dieser Traum hat die Schülerin des Esslinger Theodor-Heuss-Gymnasiums, die in Schanbach lebt, nicht losgelassen. Neben der Schule war sie nicht nur Model – sie spielte auch in Filme n mit und hat da ihre große Leidenschaft entdeckt. „Aufgeregt bin ich nicht, wenn ich vor der Kamera stehe, es ist einfach spannend“, findet die 13-Jährige. Dass sie dafür tageweise nicht in die Schule gehen kann, sieht sie locker: „Ich lerne leicht, da hole ich das einfach nach.“

Das Filmgeschäft reizt Finja,