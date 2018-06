KirchheimDer Einladung der Kreisbaugenossenschaft Kirchheim-Plochingen eG folgten annähernd 240 Personen, davon 198 Stimmberechtigte. Und ein bisschen schien es, als handele es sich in der Stadthalle in Kirchheim um ein großes Familientreffen. Bernd Weiler, Sprecher des Vorstands der Kreisbaugenossenschaft, gab zunächst einen Überblick über die angespannte Situation am Wohnungsmarkt. Weiter führte er aus, dass Modernisierungen und Instandhaltung notwendig seien, um die Genossenschaftswohnungen nachhaltig zu fairen Preisen den Mitgliedern anbieten zu können. „Knappes Bauland, steigende Bauland- und Handwerkerpreise sowie Gebühren machen es einem wahrlich