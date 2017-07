Innovative Existenzgründung, Nebenerwerbsbetriebe, Kleinbetriebe - nicht jede Gewerbeanmeldung verspricht Großes, deshalb lohnt sich ein genauer Blick auf die Zahlen. 4796 Gewerbeanmeldungen kamen 2016 im Kreis Esslingen zusammen. Darin enthalten sind 3575 Neuerrichtungen, also Gewerbe, die es zuvor noch nicht gab. Und in ihnen stecken wiederum 775 Betriebsgründungen, hinter denen allgemein das größte wirtschaftliche Potenzial vermutet wird wegen der voraussichtlichen Beschäftigtenzahl und der Rechtsform. Ein Jahr zuvor hatte es in diesem Bereich noch 852 Betriebsgründungen gegeben. Damit liegen diese