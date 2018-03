Gut für die Wirtschaft

KREIS ESSLINGEN: Zwei Auszeichnungen

(hir) - Die Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg ist an Christine Nonnenmann, eine frühere Lehrerin am Otto-Hahn-Gymnasium in Ostfildern, und an Helmut Hartmann, den ehemaligen Ersten Bevollmächtigten der IG Metall in Esslingen, verliehen worden.