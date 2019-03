KöngenRektor Martin Raisch war begeistert, was die Schülerinnen und Schüler des Musikprofil-Kurses der Klasse 9 auf die Beine gestellt hatten: Eineinhalb Jahre haben die Köngener Burgschüler unter der Leitung von Birgit Schwendtner-Schmitz für ihr schaurig-schönes „Dracula“-Grusical geprobt, nun rissen sie mit ihrer leidenschaftlichen Inszenierung an zwei Abenden das Publikum in der ausverkauften Eintrachthalle zu Standing Ovations hin. Raisch: „Ich habe manchen Schüler nicht wiedererkannt, und das nicht wegen Make-up oder Kostüm: Viele sind in ihrer Rolle über sich hinausgewachsen und haben ganz neue, starke Seiten an sich entdeckt.“

