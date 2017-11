Anzeige

Alle zwei Jahre kommen die Freundinnen und Freunde des gepflegten Grusels in Neuhausen voll auf ihre Kosten. Nun war es wieder soweit: Vampire, Zombies und Untote in voller Montur pilgerten zum „Schelloween“-Event in der Egelseehalle, um die schaurigste Nacht des Jahres zu zelebrieren. Veranstaltet wurde die Halloween-Party bereits zum elften Mal von den Schellen-Petern des Narrenbundes Neuhausen.

Dass es bei „Schelloween“ spektakuläre Horror-Dekorationen, preisgünstige Cocktails und heiße Musik gibt, hat sich längst herumgesprochen. Die 700 Karten waren daher bereits seit Mitte Oktober restlos