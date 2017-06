Grundstein für ein integratives Konzept

DENKENDORF: In das Mehrgenerationenhaus in der Berkheimer Straße zieht eine Kindertagesstätte ein

Mehrgenerationenhäuser stehen schon in verschiedenen Kommunen. In Denkendorf entsteht an der Berkheimer Straße jedoch eines, in dessen Erdgeschoss eine Kindertagesstätte mit zwei Gruppen einziehen wird. Gestern fand die Grundsteinlegung statt.