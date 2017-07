(aia) - Mit sechs Seniorenhäusern in modularer Bauweise will Aichwald eine neue Wohnform in den Ort holen. Das Projekt in der Ziegelgasse hat sich verzögert, weil nicht klar war, ob das Grundstück des ehemaligen Kindergartens für die Flüchtlingsunterbringung gebraucht wird. Aber jetzt steht es in den Startlöchern: Der Gemeinderat hat beschlossen, einen passenden Bebauungsplan aufzustellen. Er werde immer wieder auf das Projekt angesprochen, berichtete SPD-Gemeinderat Michael Neumann. Noch habe niemand etwas verpasst, beruhigte Bürgermeister Nicolas Fink: „Wir haben noch keine Wartelisten“. Im Zuge des Verfahrens werde man in den