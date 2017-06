Wernau (zim) - Der Wernauer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Beschluss für den Bau eines dreigruppigen Kindergartens in der Schlossgartenschule gefasst. In deren Gebäude wird durch die Auflösung der Werkrealschule Platz frei, um einen dringend benötigten neuen Kindergarten einzurichten.

