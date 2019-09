NürtingenDie Grünen hatten allen Grund zum Feiern. Nicht nur, dass ihr Kreisverband 40 Jahre alt wurde. Umjubelter Ehrengast bei der Party im Innenhof der Alten Seegrasspinnerei in Nürtingen war Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der just an diesem Tag angekündigt hatte, für eine weitere Amtszeit kandidieren zu wollen.

Am 12. September 1979 wurde in Esslingen in den „Olgabierstuben“ der Kreisverband der Grünen gegründet. Baden-württembergische Grüne der ersten Stunde waren Albrecht Lamparter und Winfried Kretschmann. Beide waren zur Jubiläumsparty gekommen, um zusammen mit der langjährigen Bundestagsabgeordneten Uschi Eid auf vergangene