WendlingenDas Auto der Zukunft steht in Wendlingen an der Shell-Tankstelle. Es wird mit Wasserstoff angetrieben und bläst nur Wasserdampf aus dem Auspuff. Also eine umweltfreundliche Alternative zum Verbrenner? Nicht ganz – noch nicht. Denn bei der gestrigen Eröffnung der Wasserstoff-Tankstelle bei Shell in Wendlingen wurde deutlich, dass die neue Technologie ordentlich Gas geben muss, um auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen.

Forschung und Entwicklung des alternativen Antriebs werden seit 2007 vom Nationalen Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie gefördert. „Bis 2016 haben Bundesregierung und Industrie jeweils 700