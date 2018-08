DeizisauAn einem Donnerstag im Februar verschickte Katrin Walker 20 Einladungen – am Montagabend standen alle auf der Matte – ohne Ausnahme. Deizisauer Vereinsleute, die sich mit Organisation auskennen und bereit waren, sich für das große Jubiläumsfest im September ins Zeug zu legen. So kennt die Jubiläumsbeauftragte die Deizisauer: Einfach machen, wenn es um die Gemeinschaft geht. Das Programm für die drei Tage steht, die bunten Flyer sind verteilt und am Rathaus hängt ein riesiges Banner, das keiner übersehen kann. Nur noch einige logistische Aufgaben müssen verteilt werden, zum Beispiel die Olgastraße am Freitagabend vom Stroh zu säubern. Denn auf der