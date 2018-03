„Ich bin total glücklich mit dem Job.“ Diese Zufriedenheit strahlt Sina Volz auch aus. Die 25-jährige Rollstuhlfahrerin hat bei der Samariterstiftung im Nachbarschaftshaus eine Aufgabe gefunden, die sie ausfüllt und die ihr deswegen Spaß macht, weil sie sich dabei bewegen kann. Normalerweise arbeitet Volz in einer Behindertenwerkstätte in Esslingen. Das bedeutet, acht Stunden an einem Arbeitsplatz sitzen und zwischendurch, wenn es nichts zu tun gibt, auch mal Langeweile haben. Der Job in der Pflegeeinrichtung der Samariterstiftung verlangt der gebürtigen Oberlenningerin Einiges ab. Aber sie ist gerne gefordert.