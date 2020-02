EsslingenIm Märzen der Bauer… Ja, es dauert nicht mehr lange, dann werden viele unserer Leserinnen und Leser wieder pflanzen, schneiden, pflügen, säen. Um das Thema Garten dreht sich im März auch eine große Serie der Eßlinger Zeitung. Auf unserem Internetportal esslinger-zeitung.de und in der Zeitung werden sich zahlreiche Informationen, Hintergründe und Geschichten in Textform, Bild und Ton finden. Unter anderem präsentieren wir Gartentipps und Rezepte. Und hier kommen unsere Leser ins Spiel: Schicken Sie uns Ihre Anbautipps und Ihre Rezepte mit Obst, Salat und Gemüse aus dem eigenen Garten. Ihre Tipps werden dann in der Zeitung und auf unserem Internetportal veröffentlicht.

Teilnahmebedingungen

Grüner Daumen, etwa 2000 Anschläge mit Leerzeichen und 1-2 Fotos (gerne auch aus einer Vorsaison). Stichwort: Gartenzeit. Mail an online.redaktion(at)ez-online.de