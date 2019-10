AichwaldMit einem Gottesdienst hat die evangelische Kirchengemeinde Aichwald am Sonntag Erntedank gefeiert. Der Altar in der Maschinenhalle des Neuwieshofs in Krummhardt war herbstlich mit Erntedankgaben geschmückt, die später im Wohnheim für die Geflüchteten verteilt wurden. Für den großen Andrang war die Halle fast zu klein. Eilig wurden kurz vor dem Gottesdienst noch einige Bierbänke aufgestellt, damit keiner der vielen Gottesdienstbesucher stehen musste. „Keine der vier Aichwalder Dorfkirchen könnte einen derartigen Andrang fassen“, begründete Pfarrer Jochen Keltsch den für einen Gottesdienst ungewöhnlichen Ort.

