Kreis EsslingenUmsonst gibt es sehr wenig im Leben. Auch für den sprichwörtlich letzten Gang wird man zur Kasse gebeten. In den meisten Fällen nicht zu knapp. Je nach Kommune fallen für die Angehörigen eines Verstorbenen noch einmal gehörige Kosten an. Außer den Gebühren für den Akt der Bestattung muss man zunächst Geld für ein Grab aufbringen. Und das kann ganz schön viel sein. Eine Umfrage der EZ hat ergeben, dass die Preisspanne zwischen den Städten und Gemeinden des Verbreitungsgebiets groß ist. Doch sei dabei angemerkt: Direkte Vergleiche lassen sich nur schwer ziehen. Denn in beinahe jeder Kommune unterscheiden sich die Angebote zum Teil erheblich,