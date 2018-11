FilderstadtDie Halle im Weilerhau in Plattenhardt wird vielen Tennisfans noch ein Begriff sein. Von 1978 bis 2005 kämpften hier Größen wie Tracy Austin, Martina Navratilova oder Steffi Graf vor bis zu 2500 Zuschauern um den Sieg beim legendären Porsche Tennis Grand Prix. 2006 zog das Turnier in die Porsche Arena nach Stuttgart um. Die riesige Halle am Ortsrand von Plattenhardt gammelt seither vor sich hin. Doch nun will ein Gesellschafter-Quartett der historischen Sportstätte wieder Leben einhauchen. Martin Hesse und drei Kompagnons investieren sechs Millionen Euro, um daraus ihre dritte „Sprungbude“ zu machen. Mit einer Fläche von 8500 Quadratmetern