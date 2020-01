WendlingenMit der Ausstellung „Märchen, Mythen und Metamorphosen“ der Künstlerin Susanne Janssen startet die Galerie der Stadt Wendlingen ins neue Ausstellungsjahr. In der Kunstvilla in der Weberstraße 2 sind fünf Ausstellungen zu sehen, die ein breites Spektrum abdecken. Von der Werkschau der Kunst in der Region bis hin zu Freizeitkünstlern gibt das ehrenamtliche Team des Galerievereins spannende Einblicke in die Kunstszene.

2019 feierte der Verein sein 25-jähriges Bestehen. Besonders freut sich das engagierte Team der Kunstkenner, zum Auftakt des Jahres 2020 die im Elsass lebende Künstlerin Susanne Janssen zu präsentieren. „Ihre mit bedeutenden