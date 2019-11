KurchheimKeine guten Nachrichten kurz vor der Adventszeit erreichten die knapp 45 Mitarbeiter der Graupner/SJ GmbH in Kirchheim. Die Firma hat einen Antrag auf Einleitung des Insolvenzverfahrens wegen drohender Zahlungsunfähigkeit gestellt. Der Grund: Die süd-koreanische Muttergesellschaft der Firma stellt den Geschäftsbetrieb in Kirchheim ein. Das teilt die Graupner/SJ GmbH mit. Geschäftsführer Hannes Runknagel teilt außerdem mit: „Das heißt, wir sind nicht insolvent. Rechnungen, Löhne und Gehälter wurden und werden bezahlt. Allerdings ist es absehbar aufgrund der Entscheidungen unserer Gesellschafter, dass sich dies in Zukunft ändern könnte, also