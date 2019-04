NeuhausenHochbetrieb herrschte in der ersten Osterferienwoche im Jugendzentrum Penthaus in Neuhausen. 20 Jungen und Mädchen haben mit dem Stuttgarter Graffiti-Künstler Mike Becker die tristen Betonwände ihres Gebäudes in der Rupert-Mayer-Straße farbenfroh aufgepeppt. „Das war wie eine kleine Ferienbetreuung“ schwärmt Jochen Baral, der die Einrichtung des Kreisjugendrings leitet.

Die Jungen und Mädchen lernten nicht nur, wie man mit der Spraydose Kunstwerke im öffentlichen Raum schafft. In den Pausen wurde auch gemeinsam gegessen. Das hat den jungen Künstlerinnen und Künstlern viel Spaß gemacht. Die Gemeinde Neuhausen hat das Projekt mit einer