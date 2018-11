Kreis EsslingenAuf der Grabenstetter Steige kommt es immer wieder zu Absenkungen der Fahrbahn, weil der Hang rutscht. Bisher halfen kleinere Instandsetzungsmaßnahmen. Jetzt wird die Steige von Montag, 12. November, bis Freitag, 7. Dezember, gesperrt. Der Verkehr wird über die K 1262 ­von Erkenbrechtsweiler nach Owen und die B 28 (Römerstein) umgeleitet.

An der steilen talseitigen Böschung bei Lenningen-Schlattstall gab es wiederholt Rutschungen und eine Erosion an einigen Stellen. Absenkungen an der Fahrbahn waren die Folge, die oft mehrmals ausgebessert werden mussten. Jetzt ist Schluss mit der Flickschusterei, das Regierungspräsidium Stuttgart