Wendlingen/Kirchheim An einem Dezembertag im Jahr 1993 diente das Gasthaus „Zum Hirsch“ in Schlattstall als Gründungsstätte eines neuen Klubs, der einen im Raum Kirchheim neuen Sport populär machen sollte: Golf. Hans Köhler, damals Bürgermeister der Stadt Wendlingen, zählte zu den Schlüsselpersonen in der Historie des Golfclubs Kirchheim-Wendlingen, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert. Bereits fünf Jahre zuvor hatte Köhler keine Zweifel an seiner Sympathie für die Idee erkennen lassen: Ein Golfplatz im Raum Kirchheim/Wendlingen würde, über die sportliche Bedeutung hinaus, die Region aufwerten. Doch die Reaktionen auf die Pläne fielen in