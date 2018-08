FilderstadtDenkt man an die 20er-Jahre, steht das Desaster der Weltwirtschaftskrise im Vordergrund. Doch es gab die kurze Zeit des Aufatmens, die Goldenen Zwanziger, allerdings überwiegend in den Großstädten. „Aber in der Provinz war es auch spannend“, sagt Stadtarchivar Nikolaus Back, der für das Filderstadt-Museum in Bonlanden eine Ausstellung konzipiert hat, die diesen Aspekt mit zahlreichen bemerkenswerten Exponaten in den Mittelpunkt rückt: Innovationen, Neuerungen, technische, politische und kulturelle Entwicklungen. Die Schau „Die Zwanziger Jahre auf den Fildern“ wurde anlässlich des 100. Jahrestags der Gründung der Republik 1918 zusammengestellt.