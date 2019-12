ReichenbachSeit dem Fahrplanwechsel am Sonntag ist auf der Filstalstrecke der Anbieter „Go-Ahead“ mit seinen Zügen unterwegs. Am Montag früh im Berufsverkehr gab es einige leichte Verspätungen, teils sehr volle Züge, teils aber auch ausreichend Sitzplätze. Eigentlich ein ganz normaler Montagmorgen. Am Nachmittag brachte allerdings ein vermeintlicher Zugunfall den Gleisverkehr stundenlang zum Erliegen.

7.20 Uhr, Gleis 2 in Reichenbach: Die Menschen stehen dicht gedrängt. Der einfahrende Zug nach Stuttgart ist ein roter Doppelstocker: ein Regionalexpress der Deutschen Bahn. Denn IRE- und RE-Züge werden auch auf dieser Strecke weiter von der DB Regio